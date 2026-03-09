環境省は9日、2025年に国立公園を訪れた外国人客は24年比139万人増の推計988万人（速報値）となり、2年連続で最多を更新したと発表した。25年の訪日客総数が4268万人と大幅な増加だったことが主な要因。30年までに1400万人とすることを目指し、海外への魅力発信や滞在環境の整備に取り組む。観光庁が空港や港湾で実施したアンケートデータなどを基に、環境省が統計手法を用いて算出。24年6月に認定された日高山脈襟裳十勝（北