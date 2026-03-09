俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。若者から注目されているインスタグラムの投稿について明かした。5年前からインスタグラムを始めた伊藤。ストッキングを頭から被り引っ張る様子など、映画やドラマのシリアスさとは真逆のナンセンスなキャラクターを見せている。伊藤は「現場来るともう、子どもほど歳離れてるじゃないですか。20代の子が多いし。なんか良い見本になりたいんですよね。面