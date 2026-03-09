記者会見するサッカー女子日本代表のニールセン監督＝9日、パース（共同）【パース（オーストラリア）共同】サッカー女子の来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねたアジア・カップで、既に準々決勝進出を決めた1次リーグC組の日本は10日、オーストラリアのパースで首位突破を懸けてベトナムとの同組最終戦に臨む。9日はパースで最終調整。記者会見したニールセン監督は「いい勢いのまま、決勝トーナメントへ行けるようにしたい