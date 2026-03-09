台湾の首相に相当する行政院長が日本を訪れ、ワールド・ベースボール・クラシックを観戦したことについて、中国外務省は「断固として反対する」と激しく反発しています。中国外務省の郭嘉昆報道官は9日の会見で、日本を訪問した卓栄泰行政院長について、「日本を訪れ、独立を企み挑発的な小細工を行っている」と非難しました。郭嘉昆 報道官「中国は、日本側が台湾問題において際どい手法を用い、現状打破を企てることを高く