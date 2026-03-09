三菱ケミカルの茨城事業所のエチレン生産設備（同社提供）三菱ケミカルは9日、茨城事業所（茨城県神栖市）でエチレンの減産を始めたと明らかにした。ホルムズ海峡が事実上封鎖され、エチレン原料であるナフサの調達量減少が見込まれるためで、6日から設備の稼働率を落とした。ナフサは原油由来で、中東から輸入したり、国内の石油精製メーカーから調達したりしている。主要顧客には減産を通知した。茨城事業所のエチレンの年間