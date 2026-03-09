第18回「CDショップ大賞2026」授賞式が9日、都内で開催され、大賞＜赤＞をHi−STANDARD「Screaming Newborn Baby」、大賞＜青＞をkurayamisaka「kurayamisaka yori ai wo komete」が受賞した。同賞は全国のCDショップ店員の投票のみで選ばれる年に1度の賞。メジャー、インディーズを問わずCDショップの現場で培われた目利きから、個人的な嗜好（しこう）に偏る事なく、賞をきっかけに全国に向けて発信できるような、本当にお客さま