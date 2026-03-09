春のセンバツ高校野球に出場する三重高校で9日、壮行会が行われ、選手たちが勝利を誓いました。三重高校は8年ぶり14回目のセンバツ出場です。9日、中学と高校合わせて約1400人の生徒が野球部員たちにエールを送りました。大西新史主将：「投手陣を中心とした堅い守備と、足を生かしたつながりのある攻撃で、一戦必勝、優勝目指して頑張ります」春のセンバツは3月19日に開幕し、三重高校は23日に栃木県の佐野日大との初