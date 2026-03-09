タレントJOY（40）が8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。マツコ・デラックスから地方での仕事ぶりをつっこまれた。JOYは以前同番組で地元・群馬への愛を“ビジネス”と疑われた。検証の結果JOYは新潟、静岡にローカル番組を持っており、マツコは「いくつあるんだよ第二の故郷がよ！」と指摘し、ビジネス疑惑がより深まった。今回は類似タレントのユージ（38）との格差について検証する企画を行ったが、現