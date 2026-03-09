¥¢¡¼¥¯¤Ï3·î6Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó½©ÍÕ¸¶Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥¯ Âç·è»»¥»¡¼¥ë 2026¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï4·î3Æü(¶â) 23:59¤Þ¤Ç¡£¥¢¡¼¥¯¡ÖÂç·è»»¥»¡¼¥ë 2026¡×³«ºÅÃæ¡¢4·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡£ºÇ¿·¥Ñ¡¼¥ÄÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤«¤éÆÃ²Á½èÊ¬ÉÊ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 200S¥·¥ê¡¼¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢AMD Ryzen 9000¥·¥ê¡¼¥º¡¢7000¥·¥ê¡¼¥º¡¢5000¥·¥ê¡¼¥º¤ÈGeForce RTX50¥·¥ê¡¼¥º¤ä Radeon 9000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤òÂæ¿ô¸ÂÄêÆÃ²Á