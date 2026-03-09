オーストラリアのデーブ・ニルソン監督（５６）が９日の韓国戦（東京ドーム）を前に公式会見に出席。大事な試合を前に「不動心」の心構えを明かした。三つ巴の戦いとなった。この日の試合の勝敗の行方次第で、オーストラリア、韓国、台湾の中での１チームの１次ラウンド突破が決定。韓国、台湾は勝敗に加え失点率なども進出条件となる一方で、オーストラリアは勝利した時点で確定するために３チームの中でも一歩リードした形と