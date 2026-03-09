◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）無傷２連勝で重賞に初挑戦するクレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）は、栗田調教師が「力のある馬」と高く評価する素質馬だ。一方で、デビュー２戦は強さと脆さを露呈した。昨年８月の新馬戦（札幌・芝１８００メートル）は、２角過ぎから先頭に立って、５馬身差をつけるレコードＶ。