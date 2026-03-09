◆大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（二所ノ関）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に寄り切られ、初日から２連敗となった。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）を送り出し、２連勝とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・若元春（荒汐）を押し出して２勝目。綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に寄り倒され、２日目に今場所初黒星