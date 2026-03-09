◇大岡産業杯「第５４回八尾大会」（２月２８日、３月１日・八尾市立青少年運動広場ほか） ▽小学生の部・決勝香芝ボーイズ４―１１ナガセボーイズ＝４回コールド＝「大岡産業杯第５４回八尾大会」小学生の部が開幕し、１日に決勝が行われた。ナガセボーイズ（大阪中央支部）が決勝をコールド勝ち。現チームのラストトーナメントで、悲願の初タイトルを手にした。１年分の感情を爆発させた。ナガセ・上野の打球が左翼の頭