JRµªÀªÀþ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÏÂ²Î»³¸©¤È±èÀþ¼«¼£ÂÎ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ï9Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©Æâ¤Î¿·µÜ¡½ÇòÉÍ´Ö¤ÇÆÃµÞ¡Ö¤¯¤í¤·¤ª¡×¤ÎÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤¬1¥«·î¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ëÆÃµÞ·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1Ëü7Àé±ß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ï4·î¡ÁÍèÇ¯2·îËö¤Þ¤Ç¡£¶¨µÄ²ñ¤ÏÆ±¶è´Ö¤Ç1¥­¥íÅö¤¿¤ê¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¡ÊÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¡Ë2Àé¿Í¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï960¿Í¤À¤Ã¤¿¡£JRÀ¾ÏÂ²Î»³»Ù¼Ò¤Îã¦Àî·òÂÀÏºÉû»Ù¼ÒÄ¹¤ÏÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹