·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î25Æü¤«¤é27Æü¤Î´Ö¤Ë2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆâ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÇÛ´ÉÉôºà¤Î·Ñ¼ê¥½¥±¥Ã¥È¤Ê¤É60ÅÀ¡Ê»þ²Á·×Ìó126Ëü5,830±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£