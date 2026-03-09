宛先は「護衛艦○○」!? 免許証にも刻まれるゴツすぎる住所友人が海上自衛官とお付き合いをしていたときのこと。年賀状を出すために住所を聞くと、なんと宛先が「護衛艦○○○○！」。「艦に住んでるの!?」と驚いたというハナシがありました。【マンガを読む】憧れの暮らし!? 海上自衛官の住まい事情自衛官、とくに20代の曹士は「営内者」という扱いになり、指定された駐屯地や基地、艦艇などに居住しなくてはいけません。な