¶âÂôÂç³Ø¤Ç9Æü¡¢°ìÈÌÆþ»î¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1683¿Í¤¬´î¤Ó¤Î½Õ¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂôÂç³Ø³Ñ´Ö¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¤Ë¹ç³Ê¼Ô¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤¬Å½¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼õ¸³À¸¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤êÊú¤­¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸·Ï°ì³ç¤Î¹ç³Ê¼Ô¡Ö¤º¤Ã¤È¼õ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×Ë¡³ØÎà¤Î¹ç³Ê¼Ô¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡£´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤â¤¢