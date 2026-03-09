賃貸住宅を選ぶ際、入居者はどの程度セキュリティを重視しているのか。株式会社ＮＥＸＥＲとスミカエ兵庫は、事前調査で「賃貸に住んだことがある」と回答した全国の男女５００人を対象に、「賃貸物件のセキュリティ重要度」に関するアンケートを実施した。調査期間は２０２６年２月６日から２月１３日まで、インターネット調査で行われている。まず、賃貸物件を選ぶ際にセキュリティ対策をどの程度重要だと思うかを聞いたとこ