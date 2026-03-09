◆大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）が、綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）を寄り倒し、初日を出した。過去２勝１敗とリードしている義ノ富士が強い当たりから、左上手を取ると、出し投げで相手の体勢を崩し、そのまま体を預けた。「止まるとだめだなと思って、まわしを取ってから攻め続けたのがよかった」と納得の表情を浮かべた。先場所は３日目に豊昇龍、４日目に大