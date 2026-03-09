◆大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に勝ち、２連勝。過去１０勝６敗の相手を下した。低い立ち合いの相手に土俵際まで押し込まれたが、左に動いて形勢逆転して送り出した。前日は苦手の新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に、右四つから上手を取られたが、相手の投げに乗じて一気に前に出た。「体の反応が良かった。組んでも慌てず、相手にまわしを与えないよ