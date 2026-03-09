◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）オーストラリアは２位確定を懸け、午後７時から韓国戦に臨む。すでにＣ組は日本が１位を決めており、２位をオーストラリア、台湾、韓国の３チームで争う状況だ。オーストラリアは勝てば２位が確定し、１次ラウンド突破が決まる。韓国に敗れたとしても、「６失点以下かつ４点差以下」なら、２位が確定する。中日でもプレーしたオーストラリアのネルソン