²¬»³»ÔÅì¶è¤ÇÀè·î³«¤«¤ì¤¿¡ÖÍçº×¤ê¡×¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô3¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï9Æü¡¢3¿Í¤Î¤¦¤Á40Âå¤ÎÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£