¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖHOUNDDOG¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÂçÍ§¹¯Ê¿¡Ê70¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÖÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£40Ç¯Á°¤Î¡Ö¥â¥Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¡ÖHOUNDDOG¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Öff¡×¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥·¥â¡Ë¤¬Í­Ì¾¡£1985Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¡¢À¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¶Ê¤òºî¤ê¡¢´°À®¤·¤¿¤Î