ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¡ªÅ·µ¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Öµ¤¾Ý¿À¼Ò¡×Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¼ê¿å¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯ JR¹â±ß»û±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¡£¹â±ß»ûÉ¹Àî¿À¼Ò¤Ï¡¢ÁÇØýÓËÂº¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤ò¼çº×¿À¤È¤¹¤ë¿À¼Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¶­Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Öµ¤¾Ý¿À¼Ò¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£ ¸æº×¿À¡¦È¬°Õ»×·óÌ¿¡Ê¤ä¤´¤³¤í¤ª¤â¤¤¤«¤Í¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÀÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å·¾ÈÂç¸æ¿À¡Ê¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹¤ª¤ª¤ß¤«¤ß¡Ë¤¬Å·´ä¸Í¤Ë±£¤ì¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬°Å°Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´ä¸Í¤ò³«