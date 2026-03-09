ÁÏ¶È1973Ç¯¡£50Ç¯°Ê¾å¤â¶Ó»åÄ®¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍÎ¿©Å¹JR¶Ó»åÄ®±ØËÌ¸ý¤ò½Ð¤Æ¡¢¹â²Í±è¤¤¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤È¡¢°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥·¥é¥Ä¥æ¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤³¤Î³¹¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥·¥é¥Ä¥æ¡×³°´Ñ¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥·¥é¥Ä¥æ¡×¤Ï¡¢1973Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÍÎ¿©Å¹¡£ÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì