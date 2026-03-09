ÄÅ»³»ÔÌò½ê ²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ï9Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³Û¤¬19²¯±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÄÅ»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉÕ³Û¤Ï¡¢2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¤Ç19²¯3000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸´óÉÕ³Û¤Î12²¯±ß¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç2024Ç¯ÅÙ¤Î´óÉÕ³Û¡¢Ìó10²¯9900Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÄÅ»³»Ô¤ÏÁý²Ã¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ë