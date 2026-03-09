3·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎNHK¤Ç2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÎÂè1½µ»î¼Ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë¤Î¡ØÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëÂç´ØÏÃÊª¸ì¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÌÀ¼£»þÂå¡¢Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤ÈÂç²ÈÄ¾Èþ¡Ê¾åºä¼ùÎ¤¡Ë¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤ò