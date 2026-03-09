¡ÖÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ÎºÇ¤âÂç¤­¤ÊÈï³²¼Ô¤Ï»Ò¶¡¤Ç¤¹¡£°¦Ãå¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë²ÈÄí¤Ç¡¢¿®Íê¤¹¤ëÂç¿ÍÆ±»Î¤¬¹¶·â¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­¤Ë¤è¤êÊ£»¨À­PTSD¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ê£»¨¤Ê¡ÈÀ¸¤­¤Å¤é¤µ¡É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£»³Â¼¤µ¤óÏ¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤Ï¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î