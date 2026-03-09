２月２６日、邢台市英談村の夜景。（ドローンから、邢台＝新華社記者／高博）【新華社邢台3月9日】中国河北省邢台市の英談村は明の永楽年間（1403〜24年）に築かれ、600年以上の歴史を持つ。太行山脈の奥深くに地形に沿って築かれた村は、入り組んだ要塞のような景観を形づくっており、2007年に「中国歴史文化名村」、12年に「中国伝統村落」に認定された。英談村はここ数年、景観を守りつつ、炭を入