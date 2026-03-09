茨城県石岡市で2階建て住宅が全焼し、この家に住むとみられる男性が顔にやけどを負うけがをしました。【映像】火災現場の様子9日午前10時ごろ、石岡市東石岡で、「住宅が燃えていて、2階から火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車など5台ほどが出動し、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1軒が全焼したということです。この火事で、住民とみられる