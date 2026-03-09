ÆüËÜ¤Î1·î¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢12¥«·îÏ¢Â³¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÍ¢½ÐÁý²Ã¤Ê¤É¤ÇËÇ°×ÀÖ»ú¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û1·î¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù 12¥«·îÏ¢Â³¤Î¹õ»ú³¤³°¤È¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¼è°ú¤ò¼¨¤¹1·î¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¤Ï9416²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤Î3446²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÍ×°ø¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤Î½Ì¾®¤Ç¡¢ÂæÏÑ¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÍ¢½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤Û¤«¡¢½ÕÀáÁ°¤Î¶î¤±¹þ¤ß¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý