¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤áÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¥Æ¥ìCMÂç¾Þ¡×¡£20²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂç¾Þ¤ËÆü»º¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤ÇÂ£¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤ä¼Ö¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÁÖ²÷´¶¤ò¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤­¤ã¡ª¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëCM¤Ï¡¢Áª¹Í²ñ¤ä¥¦¥§¥ÖÅêÉ¼¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£