½Õ¤ò¹ð¤²¤ëÌîºÚ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¯¥¿¥Á¤Î¼ý³Ï¤¬±©¸åÄ®¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÅß¤Î´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Å¤µ¤òÃß¤¨¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¥¯¥¿¥Á¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åß¤Î´Ö¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ëÌîºÚ¡¢¥Õ¥¯¥¿¥Á¡£JA¤¦¤´¤Ç¤Ï12¤ÎÇÀ²È¤È2¤Ä¤ÎË¡¿Í¤¬¡Ö¤Ò¤Ð¤êÌî¤Õ¤¯¤¿¤Á¡×¤È¤·¤ÆºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÇÀ»öÁÈ¹çË¡¿Í¡¢Â­ÅÄ±ÄÇÀÁÈ¹ç¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Ë¥Ï¥¯¥µ¥¤¤Î¼ï¤ò