¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï3·î8Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Ã¥¯¡×¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿¿ÍÊª¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥Ã¥¯¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¡©¡ÖÃ¯¤À¤è¤»¤á¤Æ¥ß¥¯¤Ç¤ä¤ì¤è¡×¡Ö3/9(·î)AM9:30¸ø³«¡Ø¥Ý¥Æ¥È¥Ã¥¯¡Ù¤Î²Î¾§¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¡Ö²Î¾§¤æ¡¼¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢TikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤æ¡¼¤ê¤µ¤ó¤¬¥Ý¥Æ¥È¤òÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç