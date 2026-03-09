¾®³Ø´Û¤¬À­²Ã³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¸¶ºî¼Ô¤òºÆµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤¬¾®³Ø´Û¤È¤ÎÏ¢·È³èÆ°¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø´Û¤ÏÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¤Ç¸¶ºî¼Ô¤ÎÃËÀ­¤¬À­²Ã³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·Ï¢ºÜ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÌ¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¿·Ï¢ºÜ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤¬¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¤ËÊÔ½¸¼Ô¤ò¾·¤¤¤ÆºîÉÊ¤Î¹ÖÉ¾²ñ