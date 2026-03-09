ニコチン入りの電子タバコいわゆる「ニコパフ」の販売をめぐり、大阪府警が全国初摘発。若者たちの間で蔓延している実態も。薬機法違反の疑いで書類送検されたのは、京都府の男子大学生（２１）と１８歳の男性です。ニコパフとは、ニコチン成分が含まれる液体を電気で加熱し、気化させた蒸気を吸う電子タバコを指します。同様にニコチンを含む市販の紙タバコとは異なり、液体製品は薬機法上の「医薬品」に分類されるため、