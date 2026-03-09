処方箋なしで購入可能な緊急避妊薬「レソエル72」（アリナミン製薬提供）アリナミン製薬は9日、望まない妊娠を防ぐため性交後に服用する緊急避妊薬「レソエル72」を発売した。市販薬として処方箋なしで購入できる緊急避妊薬は、第一三共ヘルスケアが2月に販売を開始した「ノルレボ」に続き2製品目。アフターピルとも呼ばれ、性交から72時間以内の服用で8割以上の確率で妊娠を防ぐ。厚生労働省のホームページによると、緊急避妊