永原御殿跡の発掘調査で見つかった、「玄関」で使用されたとみられる石2点（手前）＝9日午後、滋賀県野洲市滋賀県野洲市教育委員会は9日、徳川家康・秀忠・家光の3将軍が上洛時に宿泊した城郭「永原御殿跡」の発掘調査で、家光が利用した「玄関」や、来客対応に使った「御対面所」の遺構が見つかったと発表した。当時の建築図面「中井家指図」にも玄関や御対面所の場所が記されており、遺構が発見された場所とおおむね一致してい