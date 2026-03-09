柔道男子６０キロ級で２０２１年東京五輪金メダリストの高藤直寿が９日、所属先のパーク２４本社（東京都品川区）で会見し、現役引退を表明した。「わたくし高藤直寿は柔道選手として一区切りをつけたことをご報告させて頂きたいと思います。今までたくさんの方々に支えていただいて、やり切ることができました。」と決断を明かした。黒のスーツでビシッと決め、すがすがしい表情で臨んだ。高藤の会見での一問一答は以下の通り