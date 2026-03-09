ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー´ü¶á¤¬¾å¾º¡¢ÃæÅìÍ­»ö¤ÎÄ¹´ü²½¤ò·Ù²ü USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.699.979.4710.07 1MO10.418.439.408.94 3MO10.007.729.218.47 6MO9.957.569.248.39 9MO9.957.539.258.40 1YR9.857.509.248.36 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.0413.5710.01 1MO10.0211.769.18 3MO