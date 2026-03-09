将棋の第75期王将戦7番勝負第5局で永瀬拓矢九段（右）を破り、対局を振り返る藤井聡太王将＝9日午後、栃木県大田原市将棋の第75期王将戦7番勝負第5局は8、9の両日、栃木県大田原市で指され、後手の藤井聡太王将（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王との六冠＝が88手で挑戦者の永瀬拓矢九段（33）を破り、対戦成績を2勝3敗とした。藤井王将は後がない状況は変わらないが、5連覇を目指す。永瀬九段は王将初獲得が懸かる。第6局