【第15話1】 3月8日 公開 第15話「おカタイ秘書のインモラル熱1」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月8日、マーズ松井氏（原作）と三日閉両氏（マンガ）、森粼洸貴氏（脚本協力）によるマンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」第15話「おカタイ秘書のインモラル熱1」をヤンマガWebにて公開した。 第15話1では、規則やモラルに厳しい秘書・タカコさんに業