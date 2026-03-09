今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、引き続き原油価格動向などが注視されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円００～１５９円００銭。 この日は、原油先物相場でＷＴＩ価格が日本時間１１時過ぎに一時１バレル＝１１９．５０ドル近辺まで上昇した。これを受け、「有事のドル買い」が優勢となるなか、ドルは正午過ぎに１５８円９０銭近辺まで買われた。イラン情勢を踏まえたうえでの原油動向や今晩の