£Ò£é£ä£ç£å－£é [Åì¾Ú£Ç] ¤¬3·î9ÆüÂç°ú¤±¸å(17:10)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯7·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(25Ç¯8·î-26Ç¯1·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1.2²¯±ß¢ª1.6²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯±ß)¤Ë40.0¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬40.6¡ó¸º¢ª16.8¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2.6²¯±ß(Á°´ü¤Ï2.9²¯±ß)¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢´û¤Ë·ÀÌóºÑ