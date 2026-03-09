J¥«¥Ã¥×¤Î¡ÈÄ¶2¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°Ë¿¥¤¤¤ª¤¬9Æü¡¢¡ØFRIDAY¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¡ªJ¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤òÂçÃÀ¤Ë¤ß¤»¤¿°Ë¿¥¤¤¤ª°Ë¿¥¤Ï¡¢¿ÈÄ¹151¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¡¢B90¡¦W55¡¦H90¤Î¡ÖJ¥«¥Ã¥×¤Î¡ÈÄ¶2¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È55¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢DVD¡Ø¤¤¤ª¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥¤¥ª¥ó¥Ê¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó