¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 4-3 ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢(8Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂÇÀþ¤ò11µå¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡£Netflix¤Î¥Ý¥¹¥È¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤ËÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤ÈÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄµ£¤µ¤ó¤È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÍî¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Íî¤Á¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤È¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¡¢»°¿¶¤ò¤È¤ë