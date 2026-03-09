鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第7話が8日に放送され、野呂佳代が形成外科医の桑原瞳役で再登場。早瀬（鈴木）に不穏な耳打ちをする姿が描かれると、ネット上には「さすが整形のプロだ…」「怖い…」「バレそう」といった声が集まった。【写真】出てたら神回確定!?『リブート』AKB48元メンバー女優リブートから1ヶ月。妻を殺した真犯人が一香（戸田）であること、そ