±Ç²è¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥·¡¼¥ë¥º¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆ¤ÓÃíÌÜ¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈºÊ¥­¥ã¥í¥ê¥ó¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ØGlee¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ì¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼À½ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¥¸¥ç¥ó¡õ¥­