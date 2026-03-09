◆大相撲春場所２日目（９日・エディオンアリーナ大阪）初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に寄り倒しで敗れ、２日目にして早くも初黒星となった。強い当たりから相手に左上手を取られ、さらに出し投げで崩された。得意の左前まわしも取れずに土俵を割った。先場所は辛うじて勝ったものの、強烈な押しに屈するなどこれで通算１勝３敗。その難関に今場所も屈した。安青錦は前日、小結