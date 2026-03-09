Hello Arena 2026¤¢¤Ê¤Ö¤­¥¢¥êー¥Ê¹áÀî7Æü ÁíÀª23ÁÈ¤Î¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦²°Æâ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤¬7Æü¤È8Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¢¤Ê¤Ö¤­¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥íー¥¢¥êー¥Ê2026¡×¡£2Æü´Ö¤Ç±ä¤ÙÌó1Ëü2000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²ñ¾ì¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÇÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Êµ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Ï²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à